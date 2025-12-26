МЧС РФ усилит космический мониторинг тремя российскими спутниками

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Три отечественных спутника будут запущены на орбиту в интересах МЧС России для оперативного обнаружения пожаров, сообщил глава министерства Александр Куренков.

"В ближайшее время запланированы запуски трех отечественных космических аппаратов, созаказчиком которых выступает МЧС России" - сказал глава МЧС в интервью "Интерфаксу".

