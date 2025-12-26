МЧС инициировало за год 50 уголовных дел против поджигателей леса

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - МЧС привлекло к административной ответственности за причастность к лесным возгораниям более 10 тысяч нарушителей, а также возбудило уголовные дела в отношении 50 инициаторов природных пожаров в 2025 году, сообщил "Интерфаксу" глава министерства Александр Куренков.

"Всего в 2025 году к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара, а также пал сухой травянистой растительности, привлечено более 10 тысяч правонарушителей. За пожары в лесах 50 граждан привлечено к уголовной ответственности", - сказал министр.