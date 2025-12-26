Песков подтвердил обсуждение украинского урегулирования на встрече Путина с бизнесом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вопросы, которые обсуждаются вокруг украинского урегулирования, в том числе те, которые неоднократно публиковались западными СМИ со стороны Киева, обсуждались на встрече президента Владимира Путина с бизнесом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать публикацию "Коммерсанта" о том, что на встрече президента с бизнесом затрагивались темы обмена территорий с Украиной, совместное управление ЗАЭС с американцами.

"Я могу сказать, что в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, и они упоминались. В СМИ очень широко представлены эти темы на разный лад, поэтому да, эти темы упоминались", - сказал Песков.