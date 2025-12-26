В российской теплице в Абхазии получены первые плоды папайи

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Первые плоды папайи получены в экспериментальных теплицах АНО "Академия развития субтропического сельского хозяйства", сообщил "Интерфаксу" генеральный директор АНО Андрей Платонов.

"В первой теплице академии, которая находится на территории Республики Абхазия, в настоящее время происходит активное плодоношение папайи", - сказал он, объяснив, что это международный проект, в котором принимают участие ученые России и Абхазии.

"В рамках международного проекта академией созданы три теплицы, в которых выращивают 14 сортов бананов, 4 сорта папай, и оранжерею тропических культур (для развития агротуризма - ИФ)", - сказал Платонов.

По его словам, одна теплица находится в Абхазии, еще две - фермерские - в Сочи. Площадь каждой теплицы 600 кв. м. Во всех трех теплицах проходит эксперимент: в соответствии с технологией выращивания тропических культур поддерживается температура, влажный режим и проводится наблюдение за развитием растений.

"Во второй теплице, которая находится в Сочи, началось активное цветение бананов. Плоды ожидаются через полгода", - отметил Платонов.

По его словам, проект контролирует Научно-исследовательский институт сельского хозяйства России и Академия наук Абхазии.