Нотариусы готовы усилить ответственность за сделки с недвижимостью в РФ

Об этом заявили в Федеральной нотариальной палате России

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Федеральной Нотариальной палате (ФНП) России заявили, что готовы усилить ответственность за сделки с недвижимостью, и считают возможным ввести их обязательное нотариальное сопровождение.

"Нотариат со своей стороны готов к новым полномочиям и считает также необходимым дополнить эту инициативу механизмами, которые позволят усилить вес и защитную силу нотариальной формы", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в ФНП.

По словам нотариусов, сейчас, когда особенно остро встала задача обеспечения безопасности на рынке вторичной недвижимости и защиты прав добросовестного приобретателя, законодатель вновь говорит о необходимости введения обязательного нотариального удостоверения для всех сделок с жильем граждан. Но при этом, отмечают в ФНП, важно усилить вес и защитную силу нотариальной формы через введение принципа ее бесспорности.

"То есть нужно закрепить в законе, что если стороны действовали добросовестно, покупатель выполнил все условия нотариально удостоверенного договора, то никто уже просто так через суд не сможет у него отнять эту недвижимость. Обжаловать такую сделку можно будет только в рамках специальной процедуры, доказав ошибку нотариуса. И даже в этом случае добросовестный покупатель получит защиту своих прав, так как ему будет гарантировано возмещение ущерба за счет нотариата", - сказали в ФНП.

В ноябре первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявляла, что для противодействия мошенничеству на рынке недвижимости необходимо усилить ответственность нотариусов.