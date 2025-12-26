Поиск

В нотариате предложили ввести в РФ самозапрет на продажу жилья

Также предлагается ввести обязательную видеофиксацию всех нотариальных сделок с недвижимостью

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Федеральной нотариальной палате (ФНП) призвали усовершенствовать систему страхования профессиональной ответственности, дополнив ее рядом мер.

"Дополнительными мерами могут стать обязательная видеофиксация всех нотариальных сделок с недвижимостью, возможность ввести самозапрет на продажу жилья по аналогии с самозапретом на кредиты через "Госуслуги", - сообщили "Интерфаксу" в ФНП в пятницу

Также в палате считают, что продавцам необходимо назначать доверенных лиц из числа близких, которые должны будут дополнительно одобрять сделку. А также в обязательном порядке после обращения к нотариусу предоставить сторонам 14 суток для обдумывания и возможности передумать.

Кроме того, в ФНП считают необходимым усовершенствовать систему страхования профессиональной ответственности нотариуса, подняв минимальные пороги страховых сумм (сейчас по закону минимальная страховка нотариуса это 5 млн рублей), а также расширить перечень страховых сделок с недвижимостью с обозначением лимитов за счет нотариального сообщества.

"Уточним, что ущерб стороне, пострадавшей по вине нотариуса, компенсируется в любом случае в полном объеме, но, если не хватает страховки, нотариус отдает личные средства. Если и их не хватает, то остаток выплачивает компенсационный фонд ФНП", - отметили в палате.

Федеральная нотариальная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росреестр собрал рекомендации для защиты от мошенничества с жильем

В рамках госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы планируется внедрение ИИ

В Новой Москве из "Магнита" изъяли партию напитка Aloe Vera из-за угрозы здоровью

Путин заявил, что предприятия ОПК стабильно поставляют ВС РФ все необходимое

 Путин заявил, что предприятия ОПК стабильно поставляют ВС РФ все необходимое

Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

 Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

Мосгорсуд приговорил к 12 годам бывшего сотрудника МИД РФ по делу о госизмене

Кремль проанализировал доклад Дмитриева об итогах переговоров в Майами

Мантуров сообщил, что РФ откладывает поставки оружия за рубеж, так как в приоритете - снабжение войск

Скрывавшийся 12 лет экс-чиновник Минсельхоза осужден на 13 лет за мошенничество

ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

 ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7973 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });