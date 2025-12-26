В нотариате предложили ввести в РФ самозапрет на продажу жилья

Также предлагается ввести обязательную видеофиксацию всех нотариальных сделок с недвижимостью

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Федеральной нотариальной палате (ФНП) призвали усовершенствовать систему страхования профессиональной ответственности, дополнив ее рядом мер.

"Дополнительными мерами могут стать обязательная видеофиксация всех нотариальных сделок с недвижимостью, возможность ввести самозапрет на продажу жилья по аналогии с самозапретом на кредиты через "Госуслуги", - сообщили "Интерфаксу" в ФНП в пятницу

Также в палате считают, что продавцам необходимо назначать доверенных лиц из числа близких, которые должны будут дополнительно одобрять сделку. А также в обязательном порядке после обращения к нотариусу предоставить сторонам 14 суток для обдумывания и возможности передумать.

Кроме того, в ФНП считают необходимым усовершенствовать систему страхования профессиональной ответственности нотариуса, подняв минимальные пороги страховых сумм (сейчас по закону минимальная страховка нотариуса это 5 млн рублей), а также расширить перечень страховых сделок с недвижимостью с обозначением лимитов за счет нотариального сообщества.

"Уточним, что ущерб стороне, пострадавшей по вине нотариуса, компенсируется в любом случае в полном объеме, но, если не хватает страховки, нотариус отдает личные средства. Если и их не хватает, то остаток выплачивает компенсационный фонд ФНП", - отметили в палате.