Поиск

Президент заявил, что опыт СВО используется при формировании нового облика ВС РФ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Получаемый войсками РФ в ходе СВО опыт используется при формировании нового облика Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса страны, заявил президент Владимир Путин.

"В ходе специальной военной операции постоянно меняется характер, формы и способы ведения боевых действий. Получаемый войсками бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса тоже", - сказал Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы и государственной программы "Развитие ОПК".

В ходе реализации новой госпрограммы вооружения, добавил президент, работа в этом направлении будет продолжена. "Для этого уже разработан комплекс мероприятий, который обеспечит последовательное наращивание высокотехнологичных производств с их максимальной автоматизацией, рост производительности труда и, на что хочу особо обратить внимание, на снижение себестоимости продукции. Здесь точно есть над чем поработать", - сказал Путин.

ВС РФ Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росреестр собрал рекомендации для защиты от мошенничества с жильем

В рамках госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы планируется внедрение ИИ

В Новой Москве из "Магнита" изъяли партию напитка Aloe Vera из-за угрозы здоровью

Путин заявил, что предприятия ОПК стабильно поставляют ВС РФ все необходимое

 Путин заявил, что предприятия ОПК стабильно поставляют ВС РФ все необходимое

Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

 Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

Мосгорсуд приговорил к 12 годам бывшего сотрудника МИД РФ по делу о госизмене

Кремль проанализировал доклад Дмитриева об итогах переговоров в Майами

Мантуров сообщил, что РФ откладывает поставки оружия за рубеж, так как в приоритете - снабжение войск

Скрывавшийся 12 лет экс-чиновник Минсельхоза осужден на 13 лет за мошенничество

ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

 ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7973 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });