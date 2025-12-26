Президент заявил, что опыт СВО используется при формировании нового облика ВС РФ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Получаемый войсками РФ в ходе СВО опыт используется при формировании нового облика Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса страны, заявил президент Владимир Путин.

"В ходе специальной военной операции постоянно меняется характер, формы и способы ведения боевых действий. Получаемый войсками бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса тоже", - сказал Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы и государственной программы "Развитие ОПК".

В ходе реализации новой госпрограммы вооружения, добавил президент, работа в этом направлении будет продолжена. "Для этого уже разработан комплекс мероприятий, который обеспечит последовательное наращивание высокотехнологичных производств с их максимальной автоматизацией, рост производительности труда и, на что хочу особо обратить внимание, на снижение себестоимости продукции. Здесь точно есть над чем поработать", - сказал Путин.