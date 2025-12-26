Росреестр займется регулированием риелторской деятельности

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий сообщил в пятницу, что ведомство планирует в 2026 году заняться регулированием деятельности риелторов ввиду общественного запроса.

"Мы видим общественный запрос на эту тему в целом. Люди говорят, что есть вопросы к риелторскому сообществу в части образования, качества услуг, квалификации и так далее. А если есть общественный запрос, то мы как государственные служащие не можем на него не реагировать. Мы в целом такую позицию общества поддерживаем, и в следующем году у нас в планах есть заняться вопросами регулирования", - сказал Бутовецкий на пресс-конференции, посвящённой итогам работы Росреестра в уходящем году и планам на 2026 год.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, рассуждая о степени безопасности первичных и вторичных сделок с жильём, отмечал, что на сегодня работа застройщиков зарегулирована, однако риелторская деятельность не настолько подвержена вниманию государства. "Здесь точно нужно более внимательно подходить к важности работы риелторов. Мне кажется, вот это, наверное, самое основное", - говорил Стасишин.

В прошлом году сообщалось, что в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ подготовлен законопроект о возвращении государственного регулирования риелторской деятельности.