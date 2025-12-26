Поиск

В Петербурге получили сроки фигуранты дела о хищении у Минпромторга 97,5 млн рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге Октябрьский районный суд приговорил к реальным срокам двоих обвиняемых в мошенничестве с субсидиями Минпромторга, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Александр Казак и Владимир Мельников получили три с половиной и два года в колонии общего режима. Также суд на два года лишил каждого права заниматься деятельностью, связанной с получением и использованием субсидий. Мельников оштрафован на 900 тысяч рублей. Обоих взяли под стражу в зале суда. Вины они не признали.

Как установлено, в 2018-2020 годах Казак, будучи директором и председателем НИТИ "Авангард", договорился с гендиректором и председателем правления ОАО "Авангард" Мельниковым похитить деньги, выделяемые Минпромторгом на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по приоритетным направлениям гражданской промышленности.

Соучастники с целью обмана чиновников Минпромторга "относительно реальной возможности и намерений выполнить принимаемые на себя обязательства по осуществлению НИОКР и организации серийного производства теплопроводных паст, дали указание неосведомленным об их преступном умысле сотрудникам ОАО "Авангард" и АО "НИТИ "Авангард" изготовить и предоставить в Минпромторг России для участия АО "НИТИ "Авангард" в конкурсе заведомо подложные документы", сказано в сообщении.

Чтобы добиться возмещения из госбюджета затрат на НИОКР, "соучастники заключили от имени АО "НИТИ "Авангард" с Минпромторгом России соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в размере 100 000 000 рублей на компенсацию части затрат на проведение НИОКР, содержащее заведомо увеличенные сроки выполнения и завышенную стоимость каждого этапа НИОКР", а "с целью равного распределения преступного дохода между организациями, от АО "НИТИ "Авангард" с ОАО "Авангард" заключен договор на выполнение НИОКР "Разработка технологии и физико-химических способов объединения с целью получения теплопроводных паст на основе металлических порошков и керамики"", сказано в пресс-релизе.

Как установил суд, Казак с 26 марта по 25 декабря 2020 года организовал выполнение НИОКР, "которые заведомо не отвечали требованиям о создании продукции в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности". Затем он поручил сотрудникам АО "НИТИ "Авангард" изготовить подложные документы, обосновывающие якобы понесенные организациями затраты. По этим документам Казак и Мельников получили на счета АО "НИТИ "Авангард" и ОАО "Авангард" 97 540 263 рублей из бюджета, "которыми распорядились по своему усмотрению в интересах представляемых организаций", причинив государству в лице Минпромторга имущественный вред на указанную сумму.

Минпромторг Авангард Петербург Владимир Мельников Александр Казак Октябрьский районный суд
