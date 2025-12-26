Рябков указал на отличия предлагаемого Киевом плана урегулирования от разрабатываемого РФ и США

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Возможный план урегулирования кризиса, который, по сообщениям, предлагает Киев, существенно отличается от того, над которым работают Москва и Вашингтон, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"В украинских пабликах появились ссылки на план состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально - если это вообще можно назвать планом - отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря мы отрабатывали с американской стороной", - сказала Рябков в интервью программе "60 минут".

По словам Рябков, в работе над планом Москва готова фокусироваться не на временных рамках, а "на сути вопроса". "Есть с нашей стороны полная готовность - мы ждем такого же подхода с той стороны", - сказал он.

Как отметил замглавы МИД, "сегодня предстоит углубленный анализ встреч во Флориде (спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером - ИФ)".

"Но политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем - она не просто базовая для нас, это императив. Мы не можем выйти за эти рамки, иначе это будет не просто неустойчивая договоренность - просто никакой договоренности получиться не может", - отметил Рябков.