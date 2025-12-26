Поиск

Путин обсуждает с членами Совбеза использование ИИ в нацбезопасности и обороне

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсуждает с членами Совбеза РФ вопросы использования искусственного интеллекта в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны.

Президент на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил, что будет рассматриваться несколько вопросов. "Первый – о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны. Докладчик – министр обороны Андрей Рэмович Белоусов", - сказал Путин, передав слово министру обороны.


