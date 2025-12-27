Поиск

МЧС России отмечает 35-летие ведомства в День спасателя

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России за 35 лет провело более 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций в 140 странах мира, сообщил глава министерства Александр Куренков.

"С Днем спасателя и 35-летием со дня основания МЧС России! МЧС играет важную роль в обеспечении национальной безопасности, сохранении жизни и здоровья граждан, снижении ущерба от чрезвычайных ситуаций. За 35 лет МЧС России провело более 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций в 140 странах мира", - сказал Куренков на видео, опубликованном в канале ведомства в субботу.

"В Книге славы МЧС России - 8 героев Российской Федерации и более 1,8 тыс. сотрудников, удостоенных государственных наград", - отметил Куренков.

27 декабря 1990 года - день основания МЧС России. В этот день было принято постановление Совета министров РСФСР об образовании Российского корпуса спасателей. Эта дата стала точкой отсчета для создания современной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране. Возглавил новую структуру Сергей Шойгу.

Указом президента РФ в 1995 году 27 декабря был официально объявлен Днем спасателя Российской Федерации.

