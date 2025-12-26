Поиск

Гладков сообщил о втором пострадавшем от атаки дрона в Шебекине

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще одном пострадавшем в результате удара дрона по "ГАЗели" 25 декабря в городе Шебекино. Днем ранее он сообщил об одном раненом.

"В городе Шебекино от удара дрона по "ГАЗели" ранены двое. Один мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. Ночью в Ракитянскую ЦРБ с головной болью обратился второй мужчина", - написал он.

У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Лечиться он будет амбулаторно.

Губернатор также сообщил, что ночью в поселке Волоконовка Волоконовского округа беспилотник самолетного типа сдетонировал о дорожное полотно - повреждены хозпостройка, административный и коммерческий объекты.

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 76 украинских беспилотников.

Воздушным атакам ВСУ подверглись 33 населенных пункта региона. Три человека пострадали. Повреждено 13 частных жилых домов, 8 легковых и грузовых автомобилей, линия электропередачи, коммерческое предприятие, два административных и два коммерческих объекта, хозпостройки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 декабря 2025 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

 ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

Издатель "Медузы" Тимченко заочно приговорена к пяти годам колонии

 Издатель "Медузы" Тимченко заочно приговорена к пяти годам колонии

Бывший курский депутат Васильев приговорен к 5,5 годам заключения

ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

 ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

 Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

Плату за проезд по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов начнут взимать с 31 декабря

Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о передвижных аптеках

 Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о передвижных аптеках

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва автомобиля военного в Ставрополе

Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" с комплекса "Байтерек" будут скорректированы

 Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" с комплекса "Байтерек" будут скорректированы

В порту Темрюка локализовали возгорание после атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7971 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });