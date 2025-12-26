Гладков сообщил о втором пострадавшем от атаки дрона в Шебекине

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще одном пострадавшем в результате удара дрона по "ГАЗели" 25 декабря в городе Шебекино. Днем ранее он сообщил об одном раненом.

"В городе Шебекино от удара дрона по "ГАЗели" ранены двое. Один мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. Ночью в Ракитянскую ЦРБ с головной болью обратился второй мужчина", - написал он.

У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Лечиться он будет амбулаторно.

Губернатор также сообщил, что ночью в поселке Волоконовка Волоконовского округа беспилотник самолетного типа сдетонировал о дорожное полотно - повреждены хозпостройка, административный и коммерческий объекты.

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 76 украинских беспилотников.

Воздушным атакам ВСУ подверглись 33 населенных пункта региона. Три человека пострадали. Повреждено 13 частных жилых домов, 8 легковых и грузовых автомобилей, линия электропередачи, коммерческое предприятие, два административных и два коммерческих объекта, хозпостройки.