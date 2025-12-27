Экс-министр земельных и имущественных отношений республики арестован в Туве

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Кызылский городской суд в субботу на два месяца отправил под арест бывшего министра земельных и имущественных отношений, подозреваемого в совершении мошенничеств с земельными участками, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Республике Тува.

Ранее в отношении экс-министра было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупных размерах.

По версии следствия, в октябре 2018 года чиновник издал ряд незаконных распоряжений об утверждении схемы расположения земельных участков, находящихся в госсобственности. В дальнейшем земельные участки, без проведения аукциона, предоставлялись в аренду подставным лицам с дальнейшим оформлением права собственности на них и продажей гражданам через риелторов.

Таким образом из госсобственности выбыли 10 земельных участков общей стоимостью около 31 млн рублей, чем министерству земельных и имущественных отношений Республики Тува был причинен ущерб в особо крупном размере.