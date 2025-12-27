Поиск

Экс-министр земельных и имущественных отношений республики арестован в Туве

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Кызылский городской суд в субботу на два месяца отправил под арест бывшего министра земельных и имущественных отношений, подозреваемого в совершении мошенничеств с земельными участками, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Республике Тува.

Ранее в отношении экс-министра было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупных размерах.

По версии следствия, в октябре 2018 года чиновник издал ряд незаконных распоряжений об утверждении схемы расположения земельных участков, находящихся в госсобственности. В дальнейшем земельные участки, без проведения аукциона, предоставлялись в аренду подставным лицам с дальнейшим оформлением права собственности на них и продажей гражданам через риелторов.

Таким образом из госсобственности выбыли 10 земельных участков общей стоимостью около 31 млн рублей, чем министерству земельных и имущественных отношений Республики Тува был причинен ущерб в особо крупном размере.

Кызыл Тува
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В аэропорту Внуково введены временные ограничения

Открыт новый путепровод на месте рухнувшего моста в Вязьме

Ту-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного изменения

 Ту-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного изменения

Военные РФ сообщили, что Купянск находится под их контролем

Среди погибших на реке Лене, где затонула машина, мужчина, которого нашли на берегу

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

 Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

Татьяна Громова назначена главой "Роскадастра"

Жительница Донецка задержана по подозрению в шпионаже

Сбор пшеницы в РФ в 2025 году увеличился до 91,4 млн т

 Сбор пшеницы в РФ в 2025 году увеличился до 91,4 млн т

Машина с людьми провалилась под лед в Якутии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7979 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });