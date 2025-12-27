Теплоснабжение порядка 4 тыс. жителей Новочеркасска восстановлено

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили работу ГТЭЦ в Новочеркасске Ростовской области после технического сбоя, из-за которого без тепла остались порядка 4 тыс. жителей, сообщил глава города Павел Исаков.

"Работы по замене запорного газового клапана на ГТЭЦ успешно завершены. Котельная восстановила теплоснабжение многоквартирных домов", - написал Исаков в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что из-за выхода из строя пришлось приостановить теплоснабжение 123 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 4 тыс. жителей.