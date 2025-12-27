Минобороны РФ сообщило о поражении с 15:00 до 18:00 111 дронов ВСУ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 15:00 до 18:00 по московскому времени силами ПВО уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, 73 беспилотника сбиты над территорией Брянской области, 20 - над территорией Калужской области, восемь БПЛА уничтожены над Московским регионом.

Кроме того, пять беспилотников нейтрализовали над территорией Тульской области, три - над территорией Орловской области и два - над территорией Смоленской области.