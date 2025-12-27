Командующий группировки "Восток" сообщил, что Гуляйполе был взят за 20 дней

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Командующий группировки войск "Восток" Андрей Иванаев заявил, что город Гуляйполе в Запорожской области был взят за 20 дней.

"Жилые кварталы города были превращены противником в укрепленный район. На преодоление глубоко эшелонированной обороны ВСУ потребовалось 20 дней. В настоящее время Гуляйполе находится под нашим полным контролем, проводится поиск и уничтожение одиночных групп ВСУ", - сказал Иванаев на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.