Поиск

Командующий группировки "Восток" сообщил, что Гуляйполе был взят за 20 дней

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Командующий группировки войск "Восток" Андрей Иванаев заявил, что город Гуляйполе в Запорожской области был взят за 20 дней.

"Жилые кварталы города были превращены противником в укрепленный район. На преодоление глубоко эшелонированной обороны ВСУ потребовалось 20 дней. В настоящее время Гуляйполе находится под нашим полным контролем, проводится поиск и уничтожение одиночных групп ВСУ", - сказал Иванаев на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 декабря 2025 года Военная операция на Украине
Гуляйполе Андрей Иванаев Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о нулевом интересе России в выводе украинских военных с занимаемых ими территорий

 Путин заявил о нулевом интересе России в выводе украинских военных с занимаемых ими территорий

Начальник Генштаба РФ о продвижении на Славянск ускоренными темпами

Начальник Генштаба РФ сообщил о взятии под контроль Димитрова (Мирнограда) в ДНР

 Начальник Генштаба РФ сообщил о взятии под контроль Димитрова (Мирнограда) в ДНР

Герасимов доложил президенту о наступлении на всех направлениях в зоне СВО

Что произошло за день: суббота, 27 декабря

Путин на командном пункте объединенной группировки войск провел совещание по ситуации в зоне СВО

Обжаловано решение об обращении в доход государства лицея, созданного Ходорковским

 Обжаловано решение об обращении в доход государства лицея, созданного Ходорковским

Около четырех тысяч жителей Ростовской области остались без тепла из-за аварии

 Около четырех тысяч жителей Ростовской области остались без тепла из-за аварии

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения

В аэропорту Внуково введены временные ограничения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7986 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });