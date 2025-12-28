Правительство РФ одобрило соглашение с Белоруссией о защите граждан от преследования за рубежом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.

Соответствующее постановление кабинета министров от 26 декабря размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, соглашение, подписанное в Москве в марте этого года, будет представлено президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу.