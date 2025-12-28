Ракета "Союз-2.1б" с двумя аппаратами ДЗЗ "Аист-2Т" стартует с Восточного

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с двумя космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Аист-2Т" и 50 российскими и зарубежными малыми спутниками, как ожидается, состоится в воскресенье с космодрома Восточный.

По данным "Роскосмоса", пуск будет осуществлен с площадки 1С космодрома в 16:18 по московскому времени.

Планируется, что спутники "Аист-2Т" отделятся от разгонного блока "Фрегат" спустя час после старта.

23 декабря в компании "Главкосмос" сообщили, что помимо двух спутников "Аист-2Т" на орбиту отправятся 50 малых российских и зарубежных космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

25 декабря агентство ISNA со ссылкой на главу Иранского космического агентства Хасана Саларие сообщило, что Иран 28 декабря планирует вывести на орбиту три спутника с космодрома Восточный.

"Глава агентства объявил, что три разработанных Ираном спутника - "Зафар-2", "Пая" и модернизированная версия "Каусар" - планируется запустить 28 декабря", - говорилось в сообщении.

Саларие сообщил, что спутники должны выйти на низкую околоземную орбиту на высоту примерно 500 км.

В "Роскосмосе" сообщали, что "Аист-2Т" №1 и №2 будут работать в паре для повышения точности данных. Срок активного существования аппаратов - не менее пяти лет. Спутники позволят производить стереометрическую (объемную) съемку поверхности Земли. Данные с аппаратов планируется использовать для создания базы 3D-изображений земной поверхности и мониторинга чрезвычайных ситуаций.