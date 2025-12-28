Группировки "Восток" и "Южная" сообщили о ликвидации 20 пунктов управления БПЛА

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Восток" и "Южная" за сутки уничтожили 20 пунктов управления беспилотной авиацией армии Украины, сообщили в пресс-центрах группировок в воскресенье.

Группировкой "Восток" уничтожено 12 пунктов управления украинскими беспилотниками, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

По данным начальника пресс-центра "Южной" группировки Вадима Астафьева, за сутки военнослужащими ликвидировано восемь таких пунктов.