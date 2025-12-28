Более 10 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме несмотря на задержку авиарейсов на прилет и вылет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в воскресенье.

Задержано 12 рейсов в связи с поздним прибытием самолетов в аэропорт Сочи, в рамках ограничений воздушного пространства в аэропортах Московского авиационного узла.

Отмечается, что "в течение сегодняшнего дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание".