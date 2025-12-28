Военные РФ нанесли удары по объектам энергетики Украины и местам сборки дронов ВСУ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесены удары по объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины, цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам сборки ударных беспилотников ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

В ведомстве заявили, что за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 148 районах.