Пожар в сочинском автосервисе локализован на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Оперативные службы локализовали крупный пожар в Хостинском районе Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

Отмечается, что пожар локализован на площади 1000 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Хостинском районе Сочи возник пожар в здании автосервиса на площади 1 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадал один человек. К тушению пожара были привлечены 34 человека, 12 единиц техники, от МЧС России 22 человека, восемь единиц техники.