На крупном пожаре в Сочи пострадали три человека

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Оперативные службы продолжают ликвидировать в Хостинском районе Сочи пожар, в котором пострадали трое человек, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в воскресенье.

"Пожар в промзоне на улице Транспортной локализован. Сейчас службы работают над его полной ликвидацией. На месте также находятся спасатели и бригады коммунальных предприятий - в общей сложности 60 человек. Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет", - написал он в телеграм-канале.

Прошунин отметил, что пожар начался в автосервисе, перекинулся на складские помещения и соседнее здание. "На территории промзоны официально жилые дома отсутствуют, но, по некоторым данным, на верхних этажах здания могли временно проживать люди. Обязательно проверим эту информацию. Причину же возгорания в ближайшее время определят специалисты", - подчеркнул мэр.

По его словам, ситуацию контролирует оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что пожар в Хостинском районе Сочи локализован на площади 1 тыс. кв. м.