Открытое горение ликвидировано на складе обувной фабрики в Тверской области

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на складе обувной фабрики в Торжке Тверской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в воскресенье.

Как отмечается, ликвидация открытого горения объявлена в 14:22.

Ранее сообщалось, что в Торжке произошел пожар на склад обувной фабрики на площади 5 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.

В тушении задействованы более 70 специалистов и 20 единиц техники.