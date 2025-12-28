Временные ограничения введены на участке трассы М-5 на Урале из-за снегопада

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Временный запрет движения для грузовиков и пассажирских автобусов введен на участке федеральной трассы М-5 из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

На трассе сильный снегопад, снежный накат и рыхлый снег.

Ограничения действуют с 22:00 воскресенья до 8:00 понедельника. Срок может быть продлен в зависимости от погоды.

В сообщении министерства общественной безопасности Челябинской области уточняется, что временные ограничения введены на участке от границы с Башкирией до поворота на город Чебаркуль.