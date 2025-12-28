Поиск

Аэропорт Краснодара временно не работает

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара, сообщил в воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Отмечается, что работа аэропорта ограничена для обеспечения безопасности полетов.

Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск, уточнил Кореняко.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, с июля текущего года - Геленджика.

