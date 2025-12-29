Поиск

В Москве простятся с Верой Алентовой

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народной артисткой РФ, актрисой театра и кино Верой Алентовой пройдет в понедельник, 29 декабря, в Театре им. Пушкина, где актриса прослужила 60 лет.

Алентова скончалась на 84-м году жизни 25 декабря.

Прощание будет проходить с 11:00 до 13:00 на сцене театра. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. Актриса театра, кино и телевидения, лауреат Государственной премии СССР (1981) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1986).

В 1960 году вместе с матерью была зачислена в труппу Орского государственного драматического театра имени Пушкина, в котором проработала один театральный сезон, дебютировав в спектакле "Иркутская история". В 1961 году отправилась в Москву, где поступила и в 1965 году окончила актёрский факультет школы-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького. В 1965 году была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина.

В кино дебютировала в роли учительницы Лидии Фёдоровны в фильме "Дни лётные". Всемирную известность получила благодаря роли в фильме "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, который был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Среди других работ Алентовой в кино - роли в фильмах "Время желаний", "Завтра была война", "Ширли-Мырли" и другие.

Вдова режиссёра Владимира Меньшова, мать актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой.

