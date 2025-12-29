Мороз до минус 19 прогнозируется в московском регионе в новогоднюю ночь

В последний день года в Москве будет не выше минус 8

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры прогнозируется в Москве 1 января, в новогоднюю ночь будет около минус 14 - минус 19 градусов, днем температура не поднимется выше минус 10 - минус 15, что на 7-8 градусов ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в последние дни года температура в московском регионе будет постепенно понижаться. Так, в понедельник ночью и днём будет минус 3 - минус 6 градусов, по области до минус 9. Во вторник температура понизится еще на пару градусов: ночью минус 6 - минус 8, по области до минус 10, дневные температуры минус 5 - минус 7.

"В среду морозы усилятся. Воздушные массы перемещаются в Москву с запада и юго-запада, но они изначально прохладные, потому что воздух с Северного Ледовитого океана перемещается сначала на юг, а затем уже поступает в Москву. Уже в среду центр циклона будет близок к Москве, ночью минус 10 - минус 12, по области до минус 15 градусов, днем минус 8 - минус 10, по области до 12 морозов, это максимальные значения. Уже такая температура ниже нормы, на 4-5 градусов", - сказал Вильфанд.

"А вот дальше значительное понижение температуры с 1 января. В новогоднюю ночь минус 14 - минус 19, днём минус 10 - минус 15, и это на 7-8 градусов ниже нормы. Для Москвы это, конечно, настоящие крепкие морозы", - сообщил Вильфанд.

2 января также будет морозная погода: ночью минус 15 - минус 18, днем минус 5 - минус 10, что на 5-6 градусов ниже нормы. Небольшое повышение температуры будет 3 января, ночью воздух прогреется до минус 5 - минус 10, а днем - минус 1 - минус 5, на юге области до нуля. Однако, как уточнил Вильфанд, "это не значит, что будет дальнейшее повышение (...) потом опять будет нормальная зимняя температура".