Температура в новогоднюю ночь во всей европейской России будет ниже нормы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Температура ниже нормы будет на всей территории европейской части России - в северной половине на 6-8 градусов, а на юге - на 3-5 градуса, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России температура в новогоднюю ночь повсеместно будет ниже нормы. В северной половине на 6-8 градусов, в Карелии даже на 10 градусов ниже нормы, на юге - на 3-5 градусов ниже нормы", - сказал Вильфанд.

Он утончил, что в Москве в новогоднюю ночь температура будет на 7-8 градусов ниже нормы с температурой до минус 14 - минус 19, в Санкт-Петербурге - ночью до минус 11 - минус 16, днем 1 января около минус 10, что на 5-6 градусов ниже нормы.

Говоря о погоде в ближайшие дни, Вильфанд сообщил, что наиболее сложная погодная ситуация на европейской территории России будет на юге - в Краснодарском крае и в Крыму. "Тут по-настоящему опасная погода в предновогодние дни, выпущены штормовые предупреждения", - добавил он.

В Краснодарском крае в континентальных районах прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, усиления ветра до 20-22 метров в секунду, гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега на провода. "Очень сложная ситуация в Сочи и Сириусе. В Сочи сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В предгорьях и горах очень сильный снег, ветер на побережье до 22 метров в секунду, в высокогорье ураганный ветер до 30-35 метров в секунду, сильная метель. И одновременно на побережье сильные ливневые дожди и грозы. И, кроме того, на побережье ночью заморозки до минус двух градусов", - сказал Вильфанд.

Кроме того, прогнозируется лавинная опасность выше 500 метров. Вильфанд отметил, что обычно лавинная опасность прогнозируется на высоте от 2000 - 2500 местров. Также из-за интенсивных осадков прогнозируется паводковая ситуация на черноморском побережье, уровень воды может подниматься до неблагоприятных и опасных отметок.

Аналогичная погодная ситуация ожидается в Крыму, где прогнозируются сильные гололедно-изморозевые отложения, ветер до 22 метров в секунду, в горах до 35 метров в секунду, осадки в виде снега, мокрого снега, гололедица.

Предупреждения о сложной погоде выпущены и для ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа. В Кабардино-Балкарии, Ингушетии и в Чеченской республике ожидаются сильные осадки, снег, мокрый снег, ветер. В Карачаево-Черкесии прогнозируется очень сильный снег.

