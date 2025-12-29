Резкие изменения погоды прогнозируются в регионах Сибири и Дальнего Востока к новогодней ночи

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сильные перепады температуры прогнозируются в регионах Сибири и Дальнего Востока к 31 декабря, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На азиатской части страны, очень теплая погода на Чукотке в понедельник и вторник, температура на 20-24 градуса выше нормы. А в новогоднюю ночь она уже будет на 6-8 градусов ниже нормы. То есть, температура понизится более чем на 30 градусов", - сказал Вильфанд.

Очень теплая погода в новогоднюю ночь прогнозируется на юге западной Сибири, в Новосибирской, в Омской, в Томской областях и в Алтайском крае ожидается до оттепельных значений днём, а ночью минус 4 - минус 7, что сильно выше нормы.

На севере и в центре Красноярского края, где сейчас сохраняются очень сильные морозы (в Туруханском регионе до минус 35-40 градусов), к Новому году температура повысится на 15-16 градусов, температура ночью будет около минус 20 - минус 25 градусов, днем около минус 15.

На Дальнем Востоке в Якутии температура также существенно повысится: по сравнению с понедельником она поднимется на 10-12 градусов, температура будет на 8-10 градусов выше нормы. "Это означает, что в новогоднюю ночь в Якутске температура будет минус 25 - минус 30, а дневная температура около минус 20 - минус 25 градусов", - уточнил Вильфанд

В Хабаровском крае, в Магаданской области, на Камчатке температура будет выше нормы на 8-10 градусов.

"По-настоящему морозная погода будет на юго-востоке Дальневосточного федерального округа. В Приморье температура будет на 4-6 градусов ниже нормы. Во Владивостоке, это широта Сочи, минимальная температура будет около минус 20 градусов. И днем совсем не жарко - около минус 12 - минус 15 градусов", - сказал Вильфанд.

Кроме того, как уточнил Вильфанд, температурные колебания прогнозируются в Забайкалье. Так, в понедельник там температура ночью будет около минус 25 - минус 27 градусов, днем - минус 20, затем в среду температура понизится на 8-10 градусов, 31 декабря и 1 января она будет около минус 30 - минус 40, в последующие дни она опять повысится на 7-8 градусов.