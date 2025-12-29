Поиск

Сугробы в Москве к Новому году вырастут до 20 см

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова в Москве выросла до 10-15 см; в ближайшие дни снегопады сохранятся, к 31 декабря и 1 января сугробы вырастут до 19-20 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снежок будет идти в течение ближайших дней. Это связано с тем, что погодой в Москве управляет серия циклонов, давление очень низкое, примерно на 18-22 мм ртутного столба ниже нормы. Оно в диапазоне 727-732 мм. (...) Высота снега за эти дни до Нового года подрастет еще на 8-10 сантиметров, она будет соответствовать норме и будет 19-20 сантиметров 31 декабря и 1 января", - сказал Вильфанд.

В воскресенье высота снежного покрова, как уточнил Вильфанд, достигла 10-15 см, в отдельных районах Московской области - 19 см. Так, в Волоколамске, Дмитрове и в Клину высота снега составляет 18 см, в Черустях на юго-востоке Московской области - до 19 см.

Небольшой снег будет идти в Москве в понедельник, вторник, среду и четверг.

Кроме того, в ближайшие дни в московском регионе сохранится сильная гололедица.

