Поиск

Над регионами России сбито за ночь 89 беспилотников ВСУ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в ночь на понедельник над российскими регионами нейтрализовано 89 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 49 бесплотников уничтожено над территорией Брянской области, 18 - над Новгородской, 11 - над Республикой Адыгея, семь - над территорией Краснодарского края, а также по одному над акваторией Азовского моря, Орловской, Ростовской и Смоленской областями.

Минобороны РФ Республика Адыгея Краснодарский край Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Резкие изменения погоды прогнозируются в регионах Сибири и Дальнего Востока к новогодней ночи

 Резкие изменения погоды прогнозируются в регионах Сибири и Дальнего Востока к новогодней ночи

Четыре человека, в том числе два ребенка погибли в результате пожара в столице Камчатки

В Кремле заявили, что Трамп убедился в стремлении РФ урегулировать конфликт с Киевом

Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе США

Что произошло за день: воскресенье, 28 декабря

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Запущенные с Восточного 52 космических аппарата выведены на орбиту

Два космических аппарата "Аист-2Т" выведены на заданную орбиту

Ракета "Союз" с российскими и зарубежными спутниками стартовала с космодрома Восточный

Путин подписал законы об освобождении чиновников от ежегодного декларирования доходов

 Путин подписал законы об освобождении чиновников от ежегодного декларирования доходов
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7992 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });