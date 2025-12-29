Над регионами России сбито за ночь 89 беспилотников ВСУ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в ночь на понедельник над российскими регионами нейтрализовано 89 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 49 бесплотников уничтожено над территорией Брянской области, 18 - над Новгородской, 11 - над Республикой Адыгея, семь - над территорией Краснодарского края, а также по одному над акваторией Азовского моря, Орловской, Ростовской и Смоленской областями.