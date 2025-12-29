В Краснодаре 13 частных домов получили повреждения в результате атаки БПЛА

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА повреждены 13 частных домов в Краснодаре, никто не пострадал, сообщает оперштаб края в понедельник.

"Пострадавших нет. По результатам подворового обхода всего обнаружены повреждения 13 частных домов - в них выбило стекла, в одном случае также повредило забор", - говорится в сообщении.

В ближайшее время начнут работу комиссии по оценке ущерба. Администрация города готова оказать жителям необходимую помощь для устранения повреждений, добавили в оперштабе.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении ночью семи беспилотников над Краснодарским краем.