Путин подписал закон о ратификации соглашения об основах отношений РФ с Мали

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об основах отношений между Россией и Республикой Мали.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение подписано 23 июня 2025 года в Москве. Документом предусматривается, что стороны развивают отношения на основе уважения и соблюдения их национальных интересов, а также общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

Соглашением устанавливается, что стороны осуществляют регулярный диалог и обмен мнениями на различных уровнях по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

\\