Суд в Чечне отменил Зареме Мусаевой приговор по делу о насилии к полицейскому

Зарема Мусаева в Ахматовском районном суде. 2023 год.
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Шалинский городской суд (Чечня) отменил жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой обвинительный приговор по делу о применение насилия к сотруднику полиции, дело отправлено на новое рассмотрение, следует из картотеки Верховного суда республики.

"Обвинительный приговор (по ч. 2 ст. 321 УК РФ - ИФ) отменен с передачей дела на новое судебное разбирательство", - говорится на сайте суда.

Мусаева была задержана в январе 2022 года в Нижнем Новгороде и доставлена в Грозный. В феврале она была арестована по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ).

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил ей 5,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти.

В сентябре 2023 года Верховный суд Чечни признал наличие хронических заболеваний Мусаевой смягчающими обстоятельствами и назначил ей пять лет колонии-поселения. В марте 2024 года пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске снова смягчил Мусаевой наказание до 4 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В декабре 2024 года Мусаеву арестовали по обвинению в дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ст.321 УК РФ).

Летом 2025 года Шалинский городской суд (Чечня) признал Мусаеву виновной по этому уголовному делу и назначил ей четыре года колонии-поселения.

Чечня Зарема Мусаева
