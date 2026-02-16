Что произошло за день: понедельник, 16 февраля

Сергея Иванова исключили из состава Совбеза России, заочные приговоры Котрикадзе и Чичваркину, десятибалльные пробки в Москве

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин своим указом исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности России. Ранее Иванов оставил по собственному желанию пост спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

- В Кремле отвергли обвинения в отравлении Алексея Навального ядом эпибатидином.

- Гособвинение запросило пожизненные сроки для 15 фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall, для остальных - сроки от 19 до 22 лет колонии.

- Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил о дефиците кадров из-за низкой оплаты труда, сказал о согласовании привлечения призывников для комплектования подразделений Федеральной противопожарной службы.

- Журналистка Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иноагентом) заочно приговорена к 8 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии.

- Бизнесмен Евгений Чичваркин (признан в РФ иноагентом) заочно приговорен к девяти годам колонии по делу о фейках об армии.

- Девять человек погибли в России на прошлой неделе из-за падения снега и наледи на фоне оттепели. Всего в 25 регионах зафиксировано более 60 происшествий.

- Пробки в Москве вечером в понедельник достигали 10 баллов на фоне снегопада. По данным Гидрометцентра, прирост снежного покрова составит до 14 см.