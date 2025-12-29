Coupang выплатит $1,2 млрд пострадавшим от утечки данных клиентам

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейский интернет-ритейлер Coupang выплатит 1,69 трлн вон ($1,2 млрд) в качестве компенсации 33,7 млн клиентов, пострадавших от масштабной утечки данных, о которой стало известно в прошлом месяце.

Как сообщается в пресс-релизе, каждый получит ваучер на 50 тыс. вон (около 2,7 тыс. руб.), который можно будет использовать на платформах компании. Бывшие клиенты, которые закрыли свои учетные записи в Coupang после утечки данных, также имеют право на получение ваучеров.

Основатель Coupang Ким Бом и врио главного исполнительного директора Гарольд Роджерс вновь принесли извинения пострадавшим клиентам.

Утечка данных привела к отставке CEO компании Пак Дэ Джуна в начале этого месяца. Злоумышленники получили доступ к системам Coupang еще в июне текущего года, однако проблема была обнаружена только в ноябре.

Уязвимыми оказались адреса электронной почты и доставки, а также номера телефонов примерно двух третей населения Южной Кореи. Coupang, которая является одной из самых популярных торговых онлайн-платформ в стране, заверила клиентов, что платежные данные затронуты не были.

Парламент Южной Кореи планирует провести слушания по делу Coupang во вторник и среду.