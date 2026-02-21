Поиск

Разбившийся в Приамурье вертолет не был официально зарегистрирован

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет, потерпевший крушение в Амурской области, не был зарегистрирован, службы аэронавигации не были уведомлены о полете, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что воздушное судно принадлежало погибшему пилоту, который не имел права управления им, полет осуществлен без уведомления органов аэронавигации, вертолет не был официально зарегистрирован в установленном порядке (регистрационные знаки отсутствовали)", - говорится в сообщении.

Обломки вертолета и тела пилота и двух пассажиров обнаружены в субботу примерно в 1,5 км от места взлета, сообщает надзорное ведомство.

Благовещенская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Как сообщалось, 20 февраля вертолет Robinson R44 пропал по пути из лесозаготовительной деляны в 130 км от села Амаранка в село Ромны. На борту находились следователь и начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Следствие рассматривает две основные версии: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушным судном.

Власти Ромненского округа Амурской области объявили в муниципалитете трехдневный траур.

