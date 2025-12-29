Мишустин утвердил перечень законопроектов для разработки в 2026 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило план законопроектной деятельности на 2026 год, в него вошли проекты законов, направленные, в частности, на совершенствование пенсионного обеспечения военнослужащих, сокращение административных процедур при реализации инвестпроектов в морских портах, упрощение порядка дистанционной торговли медицинскими препаратами.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2026 году", - сообщили в пресс-службе правительства.

В план вошли наиболее приоритетные законопроекты, находящиеся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами. "Они посвящены в том числе совершенствованию пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников силовых структур, расширению круга лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь", - отметили в пресс-службе.

Также в плане нашли отражение темы развития туристско-рекреационных особых экономических зон и сокращения административных процедур при реализации инвестпроектов в морских портах. "Еще одна инициатива - упрощение порядка дистанционной торговли медицинскими препаратами", - сообщили в правительстве.

Большинство законопроектов, представленных в плане, предполагается внести в Госдуму во второй половине 2026 года. Предполагается, что течение года план будет актуализироваться и дополняться.