В Брянской области возобновилось тепло- и электроснабжение

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Брянской области для восстановления электроснабжения и отопления подключили резервную генерацию, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, "благодаря героическим и профессиональным действиям наших энергетиков и теплотехников, подключению резервной генерации, которую мы закупили благодаря правительству Российской Федерации, тепло и энергоснабжение в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области было запущено в течение трех часов".

Он напомнил, что 15 февраля на регион была совершена массированная атака БПЛА по объектам энергетики.

Накануне Богомаз сообщал о 120 сбитых дронах.