Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Хакер, устроивший атаку на информационную систему компании "Детский мир" и похитивший семь тысяч подарочных сертификатов магазина, осужден на 5 лет колонии, сообщил "Интерфаксу" председатель СКР Александр Бастрыкин.

"Следователи доказали причастность к этому преступлению Эмиля Галеева. Он осужден к 5 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей", - сказал Бастрыкин в интервью "Интерфаксу".

Дело Галеева расследовали в Главном следственном управлении СК.

По данным следствия, в 2022 году Галеев и двое его соучастников арендовали 6 виртуальных серверов, установили на них инструменты анонимизации для сокрытия своих действий, разработали вредоносные программы и в течение 12 дней использовали их для атаки на информационную систему компании "Детский мир". Хакеры подобрали пароли к 7 тысячам подарочных сертификатов и скопировали их в собственную базу данных на одном из серверов.

"В результате глубокого технического анализа многотысячного массива цифровых данных, включавшего в себя свыше 5 тысяч IP-адресов, кода и алгоритмов использовавшихся вредоносных программ удалось установить посекундную последовательность действий хакеров, их сетевые идентификаторы и используемое оборудование", - сказал глава ведомства.

Двое соучастников Галеева скрылись, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Александр Бастрыкин Детский мир СКР
