Защита обжаловала арест вице-президента FESCO Иванова

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на арест вице-президента по производственному развитию транспортной группы FESCO Бориса Иванова по делу о растрате, следует из базы данных суда.

Жалоба была зарегистрирована в четверг, 12 февраля. В тот же день Мещанский суд арестовал Иванова на два месяца, и на такой же срок арестовал бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова. Обоим бизнесменам вменяется статья 160 УК (присвоение или растрата).

По версии следствия МВД, "криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла". Фигуранты дела организовали приобретение по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала коммерческого предприятия, которое реальную финансово-хозяйственную деятельность не вело. При этом покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании. В результате были растрачены 885 млн рублей компании, отмечает следствие.

Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход государства по иску Генпрокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и группе физических и юридических лиц, а затем по указу президента этот актив был передан в "Росатом". Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошел.

В сентябре 2024 года Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами "А7 Холдинг" с уставным капиталом 100 млн рублей. Через ООО "Холдинговая компания "Давинчи" Северилов владеет 75% в ООО "Сибирский титан" (Томская область).

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит Владивостокскому морскому торговому порту, интермодальному оператору "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператору рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".