КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд России решит, вправе ли потерпевший взыскать со страховой компании по ОСАГО стоимость ремонта сверх лимита в 400 тысяч рублей, если она не организовала ремонт автомобиля. Суд принял к рассмотрению жалобу АО "Т-Страхование", сказано в его картотеке.

Компания оспаривает пункты 15.1, 15.2 и 16.1 статьи 12, а также пункт "б" статьи 7 закона об ОСАГО, которые регламентируют правила выплаты страхового возмещения или проведения ремонта и устанавливают лимит выплат в 400 тысяч рублей за имущество.

Обращение стало следствием спора "Т-Страхования" с Светланой Шамшуриной. После аварии компания выдала ей направление на ремонт автомобиля по ОСАГО, но затем уведомила о невозможности осуществить его в связи с отказом станции техобслуживания. Затем "Т-Страхование" самостоятельно изменило форму возмещения и выплатило Шамшуриной 321 тысячу рублей, позднее доплатив до лимита в 400 тысяч рублей, свидетельствует решение Ленинского райсуда Ярославля.

Сумма возмещения Шамшурину не устроила, так как по независимой экспертизе стоимость ремонта ее автомобиля без учета износа составила 585 тысяч рублей, и она обратилась в суд. Тот взыскал в ее пользу еще 180 тысяч рублей в качестве убытков на том основании, что страховщик нарушил право клиента на восстановительный ремонт автомобиля. Суд сослался на статью 15 Гражданского кодекса, по которой лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

"Поскольку в законе об ОСАГО отсутствует специальная норма о последствиях неисполнения страховщиком названного выше обязательства организовать и оплатить ремонт транспортного средства в натуре, то в силу общих положений ГК об обязательствах потерпевший вправе в этом случае по своему усмотрению требовать возмещения необходимых на проведение такого ремонта расходов и других убытков", - указала апелляция.

Кассация оставила решения нижестоящих судов без изменений, добиться передачи жалобы на рассмотрение в Верховном суде России "Т-Страхование" не удалось.

После этого страховая компания обратилась в КС. В жалобе "Т-Страхование" напоминает, что в 2017 году КС указывал на то, что лимиты в системе ОСАГО введены для обеспечения баланса интересов сторон и доступности полиса. Однако на практике возникают ситуации взыскания со страховщиков сумм сверх лимита, если ремонт компания не смогла организовать. Это приводит к тому, что в рамках договора ОСАГО ответственность страховщика ничем не ограничена, что противоречит самой сути страхования, считают юристы "Т-Страхования".

Компания также обращает внимание на то, что упомянутые нормы игнорируют ситуацию, когда ремонт может быть неосуществим по целому ряду причин, которые не зависят от страховщика, но такого основания для замены возмещения на денежную выплату в законе нет. "Осуществление ремонта возведено судами в абсолют, без привязки к текущей экономической ситуации и конкретным обстоятельствам дела. <...> К таким обстоятельствам относятся разница в цене запчастей, сроки поставки запчастей или их отсутствие на рынке. В особенности это касается автомобилей иностранного производства, с даты выпуска которых прошло более 10 лет", - настаивает "Т-Страхование". Однако, указывают юристы компании, это не является ни основанием для смены формы возмещения, ни уважительной причиной, и вменяется страховщику в вину.