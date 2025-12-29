Поиск

Путин подписал закон о повышении штрафов для банков за нарушение прав потребителей финуслуг

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для банков за нарушение прав потребителей финансовых услуг.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно принятому закону, если банк допустил нарушение впервые, регулятор направит рекомендацию о его устранении. При повторном нарушении кредитная организация получит предписание и заплатит штраф в размере до 0,1% собственных средств. Но если нет должной реакции и на предписание, штраф может быть повышен до 1% от размера собственных средств (но не менее 1 млн рублей).

"Банк России неоднократно выявлял грубые и систематические нарушения прав потребителей некоторыми участниками рынка. Им было проще заплатить штрафы, поскольку на недобросовестной практике они выигрывали значительно больше - суммы выгоды исчислялись сотнями миллионов рублей. Поэтому мы предложили подход, при котором нарушения станут экономически невыгодными. Надеемся, понимание того, что за нарушением последует значимое наказание, которое по сумме превысит недобросовестную выгоду, будет сдерживать использование плохих практик. Это именно то, к чему стремится регулятор: нам нужны не наказания, а отсутствие нарушений прав граждан", - комментировал ранее принятый закон руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

При этом решение о размере штрафа регулятор будет принимать с учетом количества сделок, в которых нарушены права потребителей, объема причиненного им ущерба и недобросовестно извлеченной банком прибыли. Повышенная ответственность грозит за использование наиболее токсичных и неприемлемых практик финансового рынка: навязывания дополнительных услуг при предоставлении кредитов, необоснованных отказов в предоставлении кредитных каникул и других.

