Закон об уточнении категорий получателей пенсии за выслугу лет подписан Путиным

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о назначении гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, пенсий за выслугу лет.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предусматривается, что при назначении пенсии за выслугу лет участвующим в СВО добровольцам (имевшим на день увольнения со службы выслугу на военной службе и/или на службе в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в Росгвардии, в органах принудительного исполнения РФ менее 20 лет) будут засчитываться периоды их пребывания в добровольческих формированиях из расчета два дня за один день службы. Время выполнения задач в составе добровольческих формирований в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении. При этом право на пенсию за выслугу лет предоставляется указанным лицам, если выслуга с учетом периодов пребывания в добровольческих формированиях составит 20 лет и более.

Назначение пенсии будет осуществляться со дня их исключения из добровольческих формирований, но не ранее дня, до которого им выплачено денежное содержание при исключении из добровольческих формирований.

Гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях и исключенным из них до дня вступления в силу закона, предоставляется право обратиться с заявлением о назначении им пенсии либо о пересмотре размера пенсии.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.