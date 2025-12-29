Поиск

В России в 2025 г. открыто 36 месторождений углеводородного сырья

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Прирост извлекаемых запасов за счет геологоразведочных работ 2025 года в России, по предварительным данным, составит по нефти - 666 млн тонн, по газу - 686 млрд куб. метров, сообщил в интервью "Интерфаксу" министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"Открыто 36 новых месторождений углеводородного сырья, из них два крупных: Толавэйское газоконденсатное в ЯНАО (54,4 млрд куб. м газа и 20,4 млн т конденсата) и Мезенинское газовое в Красноярском крае (49,7 млрд куб. м газа). И два средних по запасам - Усть-Бирюкское газоконденсатное в Республике Саха (Якутия) (14,3 млрд куб м газа, открыла "Туймааданефтегаз") и Еркутаяхское нефтяное в ЯНАО (11,6 млн т нефти, недропользователь "Ямал юг"), остальные - мелкие по запасам месторождения. Сейчас еще проходят государственную экспертизу запасов материалы по открытию шести месторождений углеводородного сырья", - добавил он.

Ранее сообщалось, что ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) ожидает по итогам геологоразведочных работ 2025 года расширенного воспроизводства запасов газа. При этом отмечалось, что речь не идет о рентабельных запасах - только о технологических.

В ноябре ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт" (ВНИГНИ) со ссылкой на предварительные данные Роснедр сообщало, что ожидаемый по итогам 2025 года прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1) по природному газу - 635 млрд куб. метров.

Минприроды РФ Александр Козлов ЯНАО Якутия Ямал газ Красноярский край
