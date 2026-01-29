Поиск

В России за год прирост запасов жидких углеводородов составил 640 млн тонн

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В России в 2025 году прирост извлекаемых запасов углеводородов за счет геологоразведочных работ, по уточненным данным, составил: жидких углеводородов (нефть + конденсат) по всем категориям - 640 млн тонн, газа - 670 млрд кубических метров, сообщает сайт Минприроды.

В конце 2025 года глава ведомства Александр Козлов в интервью "Интерфаксу" отмечал, что, по предварительным данным, прирост запасов по итогам 2025 года: по нефти - 666 млн тонн, по газу - 686 млрд куб. метров. Годовые итоговые данные по приросту запасов ведомство, как правило, сводит в январе следующего года.

Также Минприроды сообщает, что в 2025 году в стране появилось 41 месторождение углеводородов, из которых 31 - это нефтяные. Самые крупные: Толавэйское газоконденсатное в ЯНАО с запасами 54,4 млрд кубических метров газа и 20,4 млн тонн конденсата, Мезенинское в Красноярском крае - 49,7 млрд кубических метров газа, месторождение имени Алексея Конторовича в ЯНАО с запасами газа в 30,3 млрд кубических метров, нефти - 7 млн тонн и конденсата - 0,4 млн тонн.

Прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1) за счет геологоразведочных работ в России в 2024 году составил: жидких углеводородов - 592 млн тонн, газа - 708 млрд кубических метров.

Александр Козлов Минприроды ЯНАО Красноярский край
