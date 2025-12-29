Путин подписал закон об ограничении доступа к схемам расположения месторождений полезных ископаемых

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий ограничение доступа к специальным картам (схемам) с информацией о месторождениях полезных ископаемых. Соответствующие правки вносятся в статьи 3 и 25 закона РФ "О недрах".

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно принятому закону, доступ к специальным картам-схемам с указанием месторождений полезных ископаемых, их границ и границ предоставленных в пользование участков недр будет предоставляться только пользователям, авторизованным на едином портале госуслуг и зарегистрированным в ФГИС "Единый фонд геологической информации".

Соответствующие карты-схемы размещались Роснедрами в открытом доступе для того, чтобы субъекты, владеющие земельными участками за границами населенных пунктов, могли получить информацию о наличии в их пределах месторождений полезных ископаемых. Эта информация необходима, в частности, при подготовке к возведению объектов капитального строительства.

При новом порядке заявитель не будет получать доступ ко всей карте, ему будет предоставлена информация только в отношении его участка (по координатам), в формате "да/нет" (имеются запасы полезных ископаемых или отсутствуют).

Тенденция к закрытию информации о месторождениях наблюдается с начала года. Прежде общедоступные ресурсы Росгеолфонда (реестры участков недр и лицензий, работ по геологическому изучению недр и т.п.) в феврале стали требовать авторизации через "Госуслуги". В мае было опубликовано распоряжение правительства N679 "О приостановлении действия пункта 21 Положения о ФГИС "Единый фонд геологической информации о недрах", предполагающее ограничение доступа к данным ресурсам до конца 2027 года. В июне перечень доступной даже авторизованным пользователям информации был существенно сокращен. Так, в реестре участков недр и лицензий теперь доступны лишь данные о номере лицензии, дате его присвоения, регионе и федеральном округе, где находится участок недр.