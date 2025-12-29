Поиск

Путин подписал закон об ограничении доступа к схемам расположения месторождений полезных ископаемых

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий ограничение доступа к специальным картам (схемам) с информацией о месторождениях полезных ископаемых. Соответствующие правки вносятся в статьи 3 и 25 закона РФ "О недрах".

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно принятому закону, доступ к специальным картам-схемам с указанием месторождений полезных ископаемых, их границ и границ предоставленных в пользование участков недр будет предоставляться только пользователям, авторизованным на едином портале госуслуг и зарегистрированным в ФГИС "Единый фонд геологической информации".

В РоссииНедропользователям дадут доступ к данным о них самих из закрытых реестровЧитать подробнее

Соответствующие карты-схемы размещались Роснедрами в открытом доступе для того, чтобы субъекты, владеющие земельными участками за границами населенных пунктов, могли получить информацию о наличии в их пределах месторождений полезных ископаемых. Эта информация необходима, в частности, при подготовке к возведению объектов капитального строительства.

При новом порядке заявитель не будет получать доступ ко всей карте, ему будет предоставлена информация только в отношении его участка (по координатам), в формате "да/нет" (имеются запасы полезных ископаемых или отсутствуют).

Тенденция к закрытию информации о месторождениях наблюдается с начала года. Прежде общедоступные ресурсы Росгеолфонда (реестры участков недр и лицензий, работ по геологическому изучению недр и т.п.) в феврале стали требовать авторизации через "Госуслуги". В мае было опубликовано распоряжение правительства N679 "О приостановлении действия пункта 21 Положения о ФГИС "Единый фонд геологической информации о недрах", предполагающее ограничение доступа к данным ресурсам до конца 2027 года. В июне перечень доступной даже авторизованным пользователям информации был существенно сокращен. Так, в реестре участков недр и лицензий теперь доступны лишь данные о номере лицензии, дате его присвоения, регионе и федеральном округе, где находится участок недр.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва

ВККС позволила СКР возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда в отставке

 ВККС позволила СКР возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда в отставке

Закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов вступит в силу с 1 января

 Закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов вступит в силу с 1 января

Путин подписал закон о запрете исполнять в РФ постановления иностранных уголовных судов

Резкие изменения погоды прогнозируются в регионах Сибири и Дальнего Востока к новогодней ночи

 Резкие изменения погоды прогнозируются в регионах Сибири и Дальнего Востока к новогодней ночи

Четыре человека, в том числе два ребенка погибли в результате пожара в столице Камчатки

В Кремле заявили, что Трамп убедился в стремлении РФ урегулировать конфликт с Киевом

Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе США

Что произошло за день: воскресенье, 28 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7996 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });