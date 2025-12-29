Минобороны России заявило об улучшении позиций в зоне СВО

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Группировки "Север", "Южная", "Центр" и "Днепр" за сутки улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО), "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Андреевка, Алексеевка и Варачино Сумской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю, "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции, "Днепр" - улучшила тактическое положение.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении.

Группировка нанесла удары по пяти украинским бригадам и двум полкам в Днепропетровской и Запорожской областях, потери ВСУ за сутки составили: до 190 военнослужащих, бронетранспортер и 16 автомобилей, сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны России, подразделения группировки "Север" на харьковском направлении нанесли поражение механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в Харьковской области. "ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки войск в течение суток нанесли удары по шести бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, потери армии Украины составили: до 205 военнослужащих, пять боевых бронемашин, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада материальных средств, заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что группировка "Центр" нанесла удары по 11 бригадам и двум украинским полкам в Днепропетровской области и ДНР, потри ВСУ составили: более 495 военнослужащих.

Подразделения группировки войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской и Херсонской областях, потури украинской армии составили: более 55 военнослужащих, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, сказали в ведомстве.